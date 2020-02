Aufklärungsquote sank leicht

Wien führt mit 173.093 Delikten das Bundesranking an. Auf dem 2. Platz landete Niederösterreich (68.879), gefolgt von Oberösterreich (64.604) und der Steiermark mit 52.986 Delikten (2018: 50.573). Die Aufklärungsquote sank in der Steiermark von 55,7 auf 55,1%. Regional gab es in den Bezirken Leoben, Südoststeiermark und Bruck-Mürzzuschlag die stärksten Zuwächse (je circa 15%), in Hartberg-Fürstenfeld hingegen sogar einen leichten Rückgang.