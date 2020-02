„Krone“: Seit zwei Wochen sind Sie mit Betroffenen im Austausch zum Thema Pflege. Was hat Sie in den Gesprächen bislang am meisten überrascht?

Rudolf Anschober: Das Ausmaß der Bürokratisierung: Mir wurde von Pflegekräften erzählt, dass 20 bis 25 Prozent ihrer Arbeitszeit für Dokumentationsaufgaben und Ähnliches draufgehen. Die Bürokratie zurückzudrehen wird eine der ersten Initiativen sein.