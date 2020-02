Zum sechsten Mal findet heuer das Musikfestival am und rund um den Hauptbahnhof statt. In den vergangenen Jahren ist es stetig gewachsen und zählt bis zu 20.000 Besucher. Schon im Herbst verständigte sich die Stadt im Budgetsenat auf eine Förderung von 30.000 Euro – ein Plus von 3000 Euro. Zusätzlich gibt es Zuschüsse von der städtischen Tourismusgesellschaft (TSG). 5000 Euro zahlte die TSG im Vorjahr – davon hat die ÖVP nichts gewusst und wirft der SPÖ vor, die Summe unterschlagen zu haben.