771 Feuerwehren rücken in der Steiermark aus, wenn es brennt, auf den Straßen kracht, Mensch und Tier gerettet werden müssen. Gemeinsam blickten die Florianis am Donnerstag auf ein ereignisreiches Jahr 2019 zurück, in dem sie über 5,7 Millionen Arbeitsstunden im Ehrenamt - oft unter Einsatz ihres Lebens - leisteten.