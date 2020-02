Mit sachlichen Fragen wandte sich am Donnerstag die Tiroler EU-Abgeordnete Barbara Thaler bei einer Sitzung des Verkehrsausschusses an jene rumänische EU-Kommissarin, die eine Woche zuvor mit ihren Äußerungen ganz Tirol brüskiert hatte. Doch von einer Läuterung war am Donnerstag bei ihr nichts zu bemerken. Denn es ging es in derselben Tonart weiter.