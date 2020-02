„Sie sind heiß, beim 4:1 in Wien stark aufgetreten – Bozen hat die nächste Stufe genommen“, skizziert Matt McIlvane das Bild, das er sich mit seinem Trainerstab bereits beim Videostudium des heutigen Gegners machen konnte. Der seit dem 1:2 zum Zwischenrunden-Start in Salzburg vier Siege feierte und mit Bardaro, Giliati und Wiercioch gleich drei Cracks an der Topscorer-Spitze der Pick-Runde hat. Mitten drin Zweiter: Eisbulle Brickley, der sich zur Stütze gemausert hat.