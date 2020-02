Am 15. Februar 2006 erfüllt sich Dorfmeister in Turin schließlich ihren großen Traum: Sie gewinnt die Olympia-Abfahrt mit einem Vorsprung von 37 Hundertstel auf die Schweizerin Martina Schild und sichert Österreich damit die erste von insgesamt neun Goldmedaillen. Nur fünf Tage später, am 20. Februar, krönt sie sich mit ihrem Sieg beim Super-G endgültig zur Speed-Königin. 27 Hundertstel liegt sie am Ende vor Janica Kostelic, Dritte wird Teamkollegin Alexandra Meissnitzer. In Turin gelingt Michaela Dorfmeister damit Historisches: Nach Petra Kronberger ist sie erst die zweite Österreicherin, die bei ein und denselben Olympischen Spielen gleich zwei Goldmedaillen in den Alpinen Bewerben gewinnt.