Vor meinem inneren Auge sehe ich schon den Rettungshubschrauber landen, habe Zeitungsartikel im Kopf, in denen Kinder von Sesselliften stürzen, betrunkene Skifahrer kleine Knirpse über den Haufen fahren oder Lawinen ganze Gruppen begraben. Und ich muss aufpassen, dass ich mich nicht hineinsteigere. Dass sich das Nervengift namens Pessimismus nicht den Weg in Herz und Kopf bahnt und Gedanken und Gefühle vergiftet. „In meinem Leben habe ich unvorstellbar viele Katastrophen erlitten. Die meisten davon sind nie eingetreten“, hat der amerikanische Schriftsteller Mark Twain einmal sinngemäß gesagt. Was er meint, ist, dass wir uns unsere Realität in unseren Gedanken selbst schaffen. Wenn wir uns mit pessimistischen Gedanken beschäftigen, werden wir eine pessimistische Sicht auf die Welt haben – und umgekehrt!