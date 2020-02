Wir wandern freilich weiter Richtung Haagalm und gelangen bald ins freie Gelände gegenüber vom Marchbachjoch. In dem Bereich kommt man auch an der urigen Kühbrandalm vorbei. Nach einer weiteren Passage im Wald leitet die Strecke endgültig ins freie Gelände mit herrlichem Blick auf die Hohe Salve, den „Koasa“ und das Kitzbüheler Horn. Zuletzt geht es über bzw. parallel zum Tal der Kelchsau einwärts dahin. Kurz vor dem Ziel bietet die pittoreske Haagalm Almhütte einen weiteren Blickfang. Nur noch wenige Schritte trennen uns vom Alpengasthaus Haagalm am Rand des kleinen Kelchsauer Skigebiets.