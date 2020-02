Der 20-Jährige war am Montag in Leutasch alleine zu einer Durchquerung des Wettersteingebirges bzw. Karwendels gestartet. Die erste Nacht verbrachte der junge Mann in der Arnspitzhütte (1930 m), ehe er am Dienstag nach Scharnitz abstieg und durch das Karwendeltal zum Karwendelhaus (1771 m) weiterwanderte, wo er im Winterraum übernachtete. Das nächste angepeilte Ziel, die Lamsenjochhütte (1953 m), blieb für den Schneeschuhwanderer, der mit GPS-Gerät unterwegs war, dann unerreicht.