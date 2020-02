Jeden Donnerstag unterstützt Michelle die Lehrkräfte, scannt Bücher ein, nimmt gelesene Lektüre zurück und sortiert sie dann ins Regal ein. „Dadurch können sich die Lehrkräfte in der Zeit ganz den Kleinen widmen“, so Hingsamer. Seit Mai 2019 ist Michelle Bibliothekarin mit großem Herz. Anfangs wurde sie noch von einer Betreuerin der Lebenshilfe begleitet, mittlerweile schupft sie den Alltag in der Bücherei ganz alleine. Auch bei diversen Schulausflügen ist die 22-Jährige aus St. Florian am Inn mit am Start.