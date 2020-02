Steigende Nachfrage

„Wegen der ständig steigenden Nachfrage haben wir im Jahr 2017 mit der Suche nach einem neuen Standort begonnen“, sagte Christian Reisl, Geschäftsführer des Unternehmens am Donnerstag. In Hönigtal in der Gemeinde Kainbach östlich von Graz bestehe keine Möglichkeit zur Erweiterung. In Zettling in der Gemeinde Premstätten südlich von Graz habe man nun einen geeigneten Standort für ein neues Werk für die rund 160 Mitarbeiter gefunden.