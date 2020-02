„Krone“:Ihr Vorschlag, das Lkw-Nachtfahrverbot zu lockern, schlägt in Nordtirol Wellen!

Kompatscher: Wir müssen Maßnahmen ergreifen, die einerseits den Verkehr verflüssigen, und andererseits den Verkehr reduzieren. Deswegen habe ich den Vorschlag des Stundenlimits gemacht mit digitalem Dosiersystem mit Buchung. Damit der Lkw sich erst gar nicht in Bewegung setzt, sondern in der Garage bleibt, wenn es Staus gibt. Auf diese Weise haben wir genau unter Kontrolle, wie viele Lkw fahren. Und zwar nicht nur an Tagen der Blockabfertigung, sondern ganzjährig. Dann könnte man die umweltfreundlichsten Lkw nachts fahren lassen, aber unter der Bedingung, dass der Verkehr insgesamt reduziert wird. Das war mein Vorschlag.