Leiden am Herz-Kreislauf-System zählen heute zu den stetig steigenden gesundheitlichen Problemfaktoren. So wird auf der ISS derzeit eine Pulswellenanalyse erprobt, die das Technopol in Wiener Neustadt entwickelt hat. Und gerade bei der Entwicklung medizintechnischer Neuerungen haben sich Forscher in Wiener Neustadt eine führende Rolle erarbeitet. „Dass Technologien von dort sogar in der Raumfahrt Beachtung finden, ist der beste Beweis dafür“, betont Klaus Schneeberger, Bürgermeister der Stadt. Wiener Neustadt sei zu einem Innovationszentrum für Medizintechnik geworden. „Derzeit sind hier in neun Forschungseinrichtungen mehr als 260 Wissenschafter und 600 Studenten der Fachhochschule mit diesem Thema befasst“, so Schneeberger. Der Bogen spannt sich von biologisch abbaubaren Implantaten über innovative Bluttests bis hin zu anatomischen Modellen aus dem 3-D-Drucker.