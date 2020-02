Neben Wiener Neustadt gelang der Volkspartei bei der Gemeinderatswahl in Amstetten ein weiterer großer Coup: Erstmals seit 1965 ist die Mostviertel-Metropole wieder in schwarzer Hand. Am Mittwoch wurde Spitzenkandidat Christian Haberhauer nun offiziell zum neuen Bürgermeister der Stadt gewählt.