Telefonat mit Drohungen wurde aufgezeichnet

Doch der gelernte Fliesenleger wollte die Mutter der zwei gemeinsamen Kinder nicht nur mit netten Worten zurückerobern. Ein Telefonat im September 2018, in dem der Angeklagte die junge Frau und deren Familie fast eine halbe Stunde immer wieder mit dem Tod bedroht hatte, zeichnete die Unterländerin auf. „Du hast dir die Kinder vom falschen Mann machen lassen. Meine Kinder werden bei euch bestimmt nicht groß. Das Leben hat keinen Sinn mehr für mich und ich nehme dich und deine ganze Familie mit“, tönte es am Donnerstag bei der Vorführung der Aufzeichnung aus den Mikrofonen. Die Erinnerungen an damals waren für den Angeklagten zu viel. Er verließ den Verhandlungssaal und brach mit Herzrasen zusammen. Richterin Verena Offer musste den Notarzt rufen. Der Prozess wurde vertagt - die Anklage gegen den Unterländer wird aufgrund der Drohungen wohl ausgedehnt.