Jüngere im Visier

„Wir bieten ihnen eine neue Chance auf eine sichere Zukunft“, so die „lia vie“-Gründerin, die sich von dem Schritt eine deutliche Stärkung der Marktposition in Europa verspricht. Stütz will verstärkt jüngere Kunden mit ihren Halsketten, Armreifen, Ringen und Ohrringen überzeugen. Dafür wurde Ende Jänner auch eine neue Linie namens „Joy“ ins Leben gerufen. „Weil wir das Design der Stücke selbst machen und schnell auf Trends reagieren, können wir innerhalb weniger Wochen eine Kollektion auf den Markt bringen“, betont Stütz.