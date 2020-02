An die 100 Menschen sind zur Veranstaltung in den Gasthof Hallenblick in St. Radegund gekommen. Wegen des Baus der Koralmbahn, der zügig voranschreitet, muss der 56 Jahre alte Bahnhof in Eis bei Ruden geschlossen werden. Der Halt von Nahverkehrszügen ist nicht mehr vorgesehen. Bürgermeister Rudolf Skorjanz gibt sich jedoch kämpferisch: „Wir setzen alles daran, dass auf unserem Bahnhof zumindest eine Haltestelle für Nahverkehrszüge erhalten bleibt.“ Seines Erachtens wurde der Todesstoß schon beim Bau der Lippitzbachbrücke gesetzt: „Bereits da wurde in einer Vereinbarung mit dem Land festgehalten, dass der Bahnhof mit Inbetriebnahme der Koralmbahn geschlossen wird.“