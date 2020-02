Die besten Tipps für das Wochenende in Wien

# Großer Wiener Faschingsumzug in Simmering und im Prater

Am Dienstag ist es wieder soweit, der Tag der Narren. Doch auch am Samstag wird der Fasching in Wien gefeiert. Gleich zwei große Umzüge machen die Entscheidung, bei welchem man teilnimmt oder zuschaut noch schwieriger. Einer startet um 14 Uhr am Simmeringer Enkplatz, die Landesverbände Wien und Burgenland präsentieren dort ihre witzigen Verkleidungen und geschmückten Wägen. Auch im Wiener Prater beginnt zur gleichen Zeit der Narrenzug. Auch hier werden hunderte Verkleidete und noch mehr Besucher erwartet.

Wo: 11., Enkplatz oder 2., Prater