3. Venice Simplon-Orient-Express: Zeitreise von Berlin über Paris nach London

Eine Reise in der rollenden Legende Simplon-Orient-Express ist auch eine Reise in die Vergangenheit und damit ein Traum vieler Reisender: Einmal eintauchen in die Welt der 1920er Jahre und im Zug mit geschichtsträchtigen Charme aus elegantem Art-déco-Interieur, funkelndem Kristall und poliertem Holz durch Europa reisen. Das historische Juwel verfügt über drei Restaurantwagen, einen Piano-Barwagen mit lackierter Holztäfelung sowie mehrere luxuriöse Schlafwagen. Während der Reise von Berlin über Paris nach London im blaugoldenen Wagon reisen die Gäste in Vollverpflegung und Luxus wie einst Aristokraten, Filmstars und Prominente.