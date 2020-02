Kulm-Sieger und Weltcup-Leader Stefan Kraft hat den Umstieg von der Flugschanze auf den kleinen Bakken in Rasnov gut geschafft. Der 26-jährige Salzburger landete in der Qualifikation in Rumänien mit 98,5 Metern auf dem zweiten Rang, vor ihm lag nur noch der Norweger Marius Lindvik. Krafts erster Verfolger im Gesamt-Weltcup, Karl Geiger (GER), wurde Fünfter.