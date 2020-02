Nein. Mir ist sehr bewusst, was das Effizienteste und Praktischste ist, und manchmal ist es praktischer zu telefonieren oder sich ins Auto zu setzen. Also ehrlich, die Frage hat sich für mich nie gestellt. Ich hab nicht verstanden, wenn ich in der gleichen Zeit nach Wien komme und ich aufstehen und arbeiten kann, dann setz ich mich lieber in den Zug als in den Flieger. Aber das tun ja alle anderen auch, in den Flieger nach Wien sitzen ja kaum Leute, die nur nach Wien wollen. Für mich steht der Gedanke people planet profit im Focus, das schließt selbstverständlich auch das Thema Umwelt mit ein. Es braucht in einem Wirtschaftsunternehmen Profit um nachhaltig wirtschaften zu können und in Umwelttechnologien investieren zu können. Ökologie und Ökonomie müssen hier im Gleichgewicht sein. Alles was überzogen in eine Richtung geht, funktioniert nicht.