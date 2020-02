Ex-FPÖ-Frontmann Heinz-Christian Strache macht das, was schon länger vermutet wurde: Er gibt sein Comeback auf der politischen Bühne, trotz Ermittlungen rund um Ibiza, und zwar im Mäntelchen der Allianz für Österreich, die von Strache-Fans und Ex-FPÖ-Leuten gegründet wurde. Ein Anruf am Donnerstagvormittag bei Karl Baron, Mitbegründer der politischen Bewegung Die Allianz für Österreich, kurz DAÖ. Frage: „Strache wird für die DAÖ kandidieren. Was sagen Sie dazu?“ Antwort: „Ich weiß noch nichts davon. Aber es würde mich sehr freuen.“ Dies zeigt schon, in welche Richtung dieser Zug fahren wird: in Richtung „Liste Strache“.