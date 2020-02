Österreich in puncto Demokratiezufriedenheit im Spitzenfeld

Das liege daran, dass Wahlverlierer tendenziell immer unzufriedener sind als Wahlgewinner, erklärte Karin Praprotnik von der Donau-Universität Krems bei der Präsentation der Ergebnisse am Donnerstag im Presseclub Concordia. Dieses Phänomen sei auch international zu beobachten. Im internationalen Vergleich sei Österreich auf jeden Fall im Spitzenfeld was die Demokratiezufriedenheit anbelangt, so Praprotnik weiter.