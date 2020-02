Beim Parken gehen in Wien die Emotionen hoch. Das Pickerl- und Gebührenmodell mit den vielen Ausnahmen (Insellösungen, Anrainerregeln, Sonderzonen etc.) ist vielen Wienern zu kompliziert. Die Politik will das zumindest mittelfristig ändern. Die Wirtschaftskammer hat am Donnerstag ihre Idee präsentiert.