Was auch in naher Zukunft unwahrscheinlich scheint, sind Pflege-Roboter. „Es ist sehr schwierig. Personen heben, Hygiene, Patienten anziehen, das alles sind Dinge, die ein Roboter nicht machen kann.“ Dafür sind Maschinen in gewissen Dingen bereits schlauer als Menschen: „Etwa die ganzen Bankgeschäfte würde es ohne Maschinen schon lange nicht mehr geben. Oder in Spielen wie Schach oder Go, hier sind Roboter bereits auch besser als wir.“