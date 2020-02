Die bevorstehende Veröffentlichung eines Buchs über den Alltag bei Facebook schlägt in den USA hohe Wellen - nicht zuletzt, weil das Werk „Facebook: The Inside Story“ vom „Wired“-Reporter Steven Levy bizarre Geschichten über das Facebook-Management enthält. So gibt es darin etwa die Erzählung, dass Facebook-Boss Mark Zuckerberg vor öffentlichen Auftritten nervös werde und stark schwitze - und sich dann unmittelbar vor dem Auftritt von Personal den Achselschweiß wegföhnen lasse.