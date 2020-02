Todesopfer waren stundenlang in Wracks eingeklemmt

Zwei Personen waren nach Polizeiangaben mehrere Stunden in ihren Autos eingeschlossen - wegen der vielen beteiligten Fahrzeuge war es schwierig, zu ihren zu gelangen. Erst gegen 18 Uhr Ortszeit konnten sie geborgen werden - für sie kam jede Hilfe zu spät. Es soll an die 70 Verletzte geben, von denen mindestens zwölf in verschiedenen Krankenhäusern behandelt worden seien. Die restlichen Opfer seien an Ort und Stelle behandelt worden.