Livemusik selbst in Garderoben

30 Stunden dauert es, bis der gesamte, 50 Meter lange Zuschauerraum der Oper zum Ballsaal wird. Dafür wird nicht nur Parkett verlegt - 66 Tieflader schaffen etwa auch Logentürme heran, die in Rekordzeit aufgebaut werden müssen. Insgesamt arbeiten 50 Firmen am Aufbau mit, koordiniert von einem eigenen Team. Doch auch in anderen Räumlichkeiten darf und soll getanzt werden. So wird eine der Garderoben etwa in einen Heurigen mit Livemusik verwandelt. Der Rückbau der Räumlichkeiten für den normalen Spielbetrieb beginnt am 21. Februar um 5.00 Uhr und dauert 21 Stunden.