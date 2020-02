Auch Aufklärungsquote stieg

Allein in Sachen „Gewalt gegen Leib und Leben“ (2176 verübte Straftaten, um 221 mehr als noch im Jahr davor) ging es in Wien 2019 nirgendwo so blutig zu wie in Favoriten. Das Positive: Die Aufklärungsquote im „Problembezirk“ stieg um mehr als zwei Prozent.