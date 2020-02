Haus im Grünen statt Stress in Wien

Die Liebe zum Ländlichen hat Hochkonjunktur. Der Traum vom Haus im Grünen statt Stress in Wien wird beliebter. „Viele Familien landen im Speckgürtel, weil sie hier fürs selbe Geld deutlich mehr Wohnraum bekommen - und dazu noch mehr Freiraum“, erklärt Vorstand Mathias Mühlhofer. Auch St. Pölten spürt den Trend: Eine Wohnung, die 2005 um 35.000 Euro zu haben war, kostet heute 120.000 Euro, so die Experten.