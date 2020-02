Karriereende

Nach einem kurzen Engagement in Australien beendete Meier im Jänner seine erfolgreiche Karriere. Ihm winkt ein Job bei Eintracht Frankfurt. In Hessen wird der 37-Jährige als „Fußballgott“ verehrt, hat sich mit 137 Toren in 379 Spielen in die Herzen der Fans geschossen. Eine ähnlich erfolgreiche Karriere traut er auch ÖFB-„Juwel“ Malicsek zu.