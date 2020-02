Der Absolvent der Stanford University war 1980 von Steve Jobs zum damaligen Start-up Apple abgeworben worden. Dort führte er 1983 die Tastenkombination „Copy and Paste“ bei Apples Lisa-Computer ein. Damit werden Textbausteine ausgeschnitten, kopiert und dann an einer anderen Stelle wieder eingefügt - so wie früher bei Schriftstücken aus Papier.