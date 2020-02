Zinsniveau schönt Bilanzen

“Man muss sich die Übernachtungszahlen genau anschauen„, meinte Reisenzahn, “die Bilanzen sind durch das allgemein niedrige Zinsniveau geschönt„. Das wirke sich auch in der Insolvenzstatistik aus: “Die Zahlen sind stark zurückgegangen.„ Die Banken koppeln Kreditvergaben an strenge Auflagen. “Sie horten nun so viel Bargeld, dass die Tresore knapp werden", schilderte Reisenzahn.