In einer extrem belastenden und stressigen Situation haben zwei Wiener Polizisten kürzlich kühlen Kopf bewahrt und schnell reagiert: Ein zweijähriges Mädchen hatte einen Krampfanfall erlitten. In der Hoffnung, diesen zu lösen, pressten sie dem Kind, das sich bereits in die Zunge gebissen hatte, kurzerhand Zitronensaft auf die Lippen. Kurz darauf kam die Zweijährige wieder zu Bewusstsein.