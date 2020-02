Die Post AG wird in Vomp in Tirol (Bezirk Schwaz) ein neues Logistikzentrum beziehen, das die Schließung des derzeitigen Zentrums in Hall in Tirol zur Folge haben wird. Mit der Inbetriebnahme sei im Herbst 2021 zu rechnen, teilte die Post am Donnerstag mit. Am neuen Standort - den die Post mieten wird - werden 25 Millionen Euro in Sortiermaschinen investiert.