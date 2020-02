Beim Brand eines Wäschetrockners in einem Einfamilienhaus in Seiersberg-Pirka (Bezirk Graz-Umgebung) ist eine 79 Jahre alte Steirerin verletzt worden. Die Hausbesitzerin hatte in der Nacht auf Donnerstag noch selbst versucht, die Flammen zu löschen und hatte dabei eine Rauchgasvergiftung erlitten.