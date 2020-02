Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) hat am Donnerstag die Wehrsprecher aller Parlamentsparteien sowie den Präsidenten der Finanzprokuratur, Wolfgang Peschorn, zu einem Gespräch gebeten, in dem das weitere Vorgehen in der Causa Eurofighter geklärt wurde. Das Ergebnis: Tanner fordert „Wiedergutmachung für die Steuerzahler“, Peschorn wiederum will wissen, an wen die im Zuge des Deals geflossenen 55 Millionen Euro tatsächlich gegangen sind, denn die 14 von Airbus genannten und der Staatsanwaltschaft bekannten Namen seien „nur Zwischenempfänger“ gewesen.