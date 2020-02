Mit „Rainbow Six: Siege“ hat Ubisoft einen ausgesprochen beliebten Taktik-Shooter im Sortiment, der zur Freude der Fans laufend um neue Inhalte erweitert wird. Heuer startet der 2015 erschienene Shooter in sein fünftes Spieljahr. Das bringt naturgemäß wieder zahlreiche Neuerungen - frische Charaktere, neue Karten und spielerische Verbesserungen - ins Spiel. Im Video erzählen die Entwickler, was sie in den nächsten Monaten mit „Rainbow Six: Siege“ vorhaben und wohin die Reise danach geht.