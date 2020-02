Wiener Museum lädt zur „Manga Party“

Das Trickymind Museum in der Wiener Innenstadt, würdigt Kunst auf eine ganz besondere Art und Weise - auf 1200 Quadratmetern und insgesamt drei Stockwerken erleben Besucher Augmented Reality Installationen, die sie zum Staunen bringen. Hier trifft altertümliche Kunst auf moderne Präsentationsformen und so werden Gäste in eine faszinierende Welt entführt, die sie sich auch in ihren Träumen nicht hätten ausdenken können: Ein Labyrinth der Farben und Leidenschaften großer Genies, deren Meisterwerke in ein faszinierendes Ambiente locken.