Kommende Woche findet das Aschermittwochtreffen der Allianz für Österreich im Wiener Prater statt. Wie Strache dem „Kurier“ bestätigt haben soll, will der Ex-FPÖ-Chef dort seine Kandidatur für die Wien-Wahl im Herbst bekannt geben. Ob die DAÖ dann noch so heißen wird, ist fraglich. Wahrscheinlicher wäre, dass der Name Strache in der Bezeichnung vorkommt.