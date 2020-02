Das werde vor allem zum Problem, wenn akut gehandelt werden müsse: Ohne Dienstaufsicht könnten Schulen etwa nicht entscheiden, wie sie nach einem Gewaltvorfall handeln sollen, wie die vielen Regelungen und Vorschriften von Bildungsministerium und -direktion im Schulalltag umzusetzen sind oder wie sie an Ersatzpersonal kommen, wenn eine Lehrerin schwanger wird oder ein Lehrer länger in den Krankenstand gehen muss. Dazu kommt laut den Praktikern, dass die Verwaltung seit der Behördenreform entgegen der politischen Ankündigung mehr statt weniger geworden ist. Probleme wie diese würden der Gewerkschaft aus ganz Österreich gemeldet, so Kimberger.