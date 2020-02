Unter Coach Rose und dank eines Valon-Berisha-Doppelpacks wurde Dortmund auswärts 2:1 besiegt. Dann zu Hause mit 0:0 der nicht für möglich gehaltene Aufstieg fixiert. Der Bann war gebrochen: Noch im selben Jahr führten Ulmer und Co. Leipzig mit 3:2 bzw. 1:0 vor. Wolfsberg setzte heuer per 4:0 in Gladbach einen drauf. Österreich kann die Deutschen erwischen.