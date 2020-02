„Vorsichtig geht bei uns gar nicht! Würden wir unser Spielsystem nur ein bisschen ändern, kämen wir immer um einen Schritt zu spät“, pflichtet etwa der noch nicht ganz fitte Verteidiger Markus Wostry dem Coach bei, warum man auch in den K.o.-Spielen gegen Hollands Fußball-Nr. 2 nicht anders auftreten kann als in der Gruppenphase der Europa League oder in der Liga.