Ziele bewusst ausgewählt

Am Mittwochabend waren zunächst neun Menschen bei Angriffen an zwei Orten in der hessischen Stadt getötet worden. Der Hessische Rundfunk berichtete, die Schüsse seien in zwei Shisha-Bars gefallen. Zunächst sei die Bar La Votre in der Innenstadt angegriffen worden. Danach sei der Täter in den Stadtteil Kesselstadt weitergefahren. Dort seien dann in einer anderen Shisha-Bar, dem Arena Bar & Café, erneut mehrere Menschen erschossen worden.