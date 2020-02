Der sonst so sperrige Frontmann zeigt sich ungewohnt freundlich und versöhnlich, bedankt sich ein ums andere Mal bei den Fans und zeigt sich ehrfürchtig für den langjährigen Support ebenjener. Als Teil der legendären „Thrash Big 4“ ist Megadeth noch immer eine der größten Metalbands der Welt, auch wenn das kompositorische Feuer in den letzten Jahren nicht immer gefährlich gebrannt hat. Wenn man sich möglichst zentral zum Mischpult stellt, ist auch der Sound in der Stadthalle mehr als in Ordnung. Das ist vor allem im Schlussdrittel wichtig, wo die Kalifornier, prinzipiell Idole des heutigen Headliners FFDP, noch einmal einen Top-Hit nach dem anderen aus dem Köcher ziehen. Das unvergleichlich eingängige „Symphony Of Destruction“ geht über auf den 80er-Klassiker „Peace Sells“ und mit einer ausgeklügelten Version von „Holy Wars… The Punishment Due“ beenden sie ihr Set nach ziemlich genau einer Stunde. Bevor Punk-Legende Sid Vicious den Sinatra-Klassiker „My Way“ aus den Boxen rotzt, verabschiedet sich Rotschopf Mustaine demütig: „We were Megadeth and you were great“. Kann man allgemein so stehenlassen.