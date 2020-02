Eine aggressive Kuh wurde Mitte Dezember 2019 - wie berichtet - im Tiroler Matrei am Brenner von Cobra-Beamten erschossen. Über den ungewöhnlichen Einsatz wurde österreichweit rege diskutiert. Die Grünen haben kurz darauf eine parlamentarische Anfrage an Innenminister Wolfgang Peschorn gestellt. Sein Nachfolger Karl Nehammer hat nun aufschlussreiche Antworten getätigt. So hat der Einsatz in Summe 623,30 Euro gekostet.