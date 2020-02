Was für eine Hochschaubahn der Gefühle für Konrad Laimer! Erst am Dienstag hatte der Dauerläufer im RB-Mittelfeld seinen Vertrag in Leipzig bis 2023 verlängert. Gegen die Spurs dann eine bärenstarke Leistung! Das entscheidende Tor resultierte aus einem Foul an Laimer. Der 22-jährige Salzburger wurde im Strafraum von Ben Davies gefällt, den dafür verhängten Elfmeter verwertete Werner souverän (58.).