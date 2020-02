Nachweisen muss man das mittels Sammelpass. Doch diese Aktion hat die BAWAG nun per gerichtlicher Verfügung gestoppt. Bis auf Weiteres ist es der Post untersagt, die Sammelpässe in Post-Geschäftsstellen und durch Postpartner anzubieten, die weiterhin Bankdienstleistungen für die BAWAG PSK erbringen. Zudem müsse die Post Teilnehmer an der Sammelpass-Aktion aufgrund der Entscheidung von sich aus über die Einstellung der Aktion informieren, hieß es am Mittwochabend seitens der Bank.