Studie zeigt Wichtigkeit

Dass diese Rettungskräfte dringend gebraucht werden, zeigen die Ergebnisse einer 2018 in Auftrag gegebenen Studie: Pro Jahr müssen Notärzte in Kärnten rund 13.500-mal ausrücken und in knapp 90 Prozent der Fälle sind sie in bis zu 15 Minuten am Einsatzort – in Stadtgebieten geht das sogar in acht Minuten.